Em Óbidos, trecho da PA-437 que foi destruída por enxurrada foi recuperado

Trecho da PA-437, próximo a Baixa Funda, que foi destruída por enxurrada, devido as fortes chuvas que atingiram Óbidos, foi recuperado pela Empresa Capitólio e já foi liberado para o tráfego de veículos, faltando apenas a colocação do asfalto no local que foi atingido.

A empresa construiu uma galeria de 23m de comprimento, por 1,5m de largura e 1,5m de altura, como podem ver nas fotografias, para que possa dar a vazão necessária das águas que atingirem o local, que substituiu os bueiros que não deram conta da vazão, o que ocasionou o problema.

Registramos algumas imagens nesta quarta-feira, dia 22, que mostra a galeria já construída e a finalização dos trabalhos, onde os operários já gramaram as margens da estrada, para evitar a erosão do local. Segundo informações, em breve o asfalto do local será refeito.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3148-em-obidos-trecho-da-pa-437-que-foi-destruida-por-enxurrada-foi-recuperado#sigProId7f97f8772b View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.