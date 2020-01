Ufopa divulga resultado da 1ª chamada do PSR 2020

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulga nesta quinta-feira, 30 de janeiro, o resultado dos classificados no Processo Seletivo Regular – PSR 2020. Mais de 12 mil candidatos concorreram às 1.307 vagas distribuídas em 40 cursos de graduação nos campi de Santarém, Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná. O curso mais concorrido foi o Bacharelado em Direito, com 54.81 inscritos por vaga, seguido do Bacharelado em Farmácia (50/vaga) e Agronomia (18.38/vaga).

Das 12.723 inscrições, a maior parte foi para as vagas de cotas sociais (10.866). Desse total, 141 candidatos concorreram às vagas destinadas às pessoas com deficiência (PcDs). Cerca de 96% dos candidatos são do Pará. As cidades com maior número de inscritos são Santarém, Monte Alegre, Oriximiná, Itaituba, Alenquer, Juruti, Óbidos, Belém, Altamira e Belterra. Também houve inscritos de outros estados, como Amazonas, Amapá e Minas Gerais.

Com os classificados dos Processos Seletivos Especiais Indígena e Quilombola – PSEI e PSEQ 2020, a Ufopa somará 1.457 vagas preenchidas em cursos de graduação em 2020. O início do ano letivo está marcado para o dia 9 de março.

Acesse as listas dos classificados em 1ª chamada no PSR 2020.

2ª chamada – Os candidatos não selecionados em 1ª chamada e que quiserem concorrer às vagas remanescentes devem manifestar interesse, exclusivamente, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro pelo site https://www.ufopa.edu.br/psr2020/login. Aqueles que não manifestarem interesse no prazo, perdem o direito de continuar concorrendo ao PSR 2020.

LISTA DE APROVADOS NA UFOPA CAMPUS ÓBIDOS

FONTE: UFOPA

