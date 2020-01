Uepa divulga listão de aprovados do Processo Seletivo 2020

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou na manhã desta quinta-feira (30) o listão com os nomes dos aprovados no Processo Seletivo 2020 (Prosel). Mais de 3 mil vagas foram preenchidas.

De acordo com a Universidade, o curso de Fisioterapia é o mais concorrido, seguido de Biomedicina e Medicina. Entre os aprovados, 66% vieram do ensino público. A maioria dos estudantes são paraenses, 99% dos aprovados.

O período de matrícula dos calouros será no período de 4 e 7 de fevereiro.

CONFIRA OS APROVADOS NA UEPA 2020

Fonte: G1-Pará e Ascom/Uepa

