O Núncio Apostólico Dom Giovanni d´Aniello visita Óbidos

O Núncio Apostólico Dom Giovanni d´Aniello, representante do Papa Francisco, está visitando a cidade de Óbidos e neste domingo, dia 02, foi realizada uma Santa Missa com a presença do Núncio, de Dom Bernardo, dos Padres da Diocese e também de Frei Francisco fundador dos Franciscanos na Providência de Deus, como parte da programação da visita de Dom GIovanni.

Conforme a programação, Dom Giovanni ficará em Óbidos até o dia 05 de fevereiro. Neste domingo, 02, dia de sua chegada, houve a recepção, a noite houve a Missa na Catedral. Para os dias 03, 04 e 05 de fevereiro, está prevista a seguinte programação:

Dia 03/02 Segunda-feira

7:45 h Café da manhã

9 h Missa na Capela do Hospital Dom Floriano na Providência de Deus com instituição do Santíssimo no Sacrário e visita ao Hospital

12 h Visita e Almoço no Barco Hospital Papa Francisco e a tarde uma visita de uma comunidade do interior com o Barco



Dia 04/02 Terça-feira

Café da manhã: 7h45m

9 h Saída para a Fazenda da Esperança, visita, Missa e almoço na Fazenda. Após o almoço retorno para a cidade

16 h Visita no Projeto Cultura Pela Paz e Paróquia São Francisco e Santa Clara 19 h Jantar e encontro com os Padres e Religiosos/as



Dia 05/02 Quarta-feira

7.45 h Café da manhã

9 h Lançamento da Pedra Fundamental da nova Capela de São Quiliano e da novo Centro Dra. Zilda Arns Neumann, Pastoral da Criança na Comunidade Bela Vista

10.30 h Visita ao Centro Educacional Bom Pastor 12 h Almoço

14.30 h Saída para o aeroporto de Óbidos

15 h Viagem de Avião de Óbidos para Itaituba

Informações e fotos Diocese de Óbidos.

