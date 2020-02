PRÉ CARNAPAUXIS 2020: Bloco Xupa Osso é diversão garantida

O Bloco Xupa Osso fez seu “arrastão” neste domingo, dia 02, e movimentou a cidade de Óbidos, em mais uma apresentação do período de Pré-Carnapauxis. O bloco que tradicionalmente apresenta-se aos domingos de carnaval e atraiu um público empolgante como de costume.

O Bloco “Xupa Osso” atrai brincantes vindos de diversas cidades da região, principalmente da vizinha cidade de Oriximiná, de onde vieram embarcações trazendo os animados foliões que fizeram uma verdadeira invasão na cidade das ladeiras e se divertiram bastante.

O Bloco se concentrou na Praça José Veríssimo, no orla de Óbidos, de onde partiu, fazendo um longo percurso, até chegar na Praça da Cultura, onde povo se divertiu pra valer.

A apresentação oficial do Xupa Osso durante o período de carnaval acontecerá no dia 23 de fevereiro, no domingo de carnaval. Para os brincantes que desejarem comprar o abadá 2020, a diretoria anunciou que os kits já estão à venda com os membros da diretoria no valor de R$ 40,00.

CLIQUE AQUI PRA VER O BLOCO NA PRAÇA DA CULTURA

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos (01) e Vander N Andrade (02, 03 e 04)

FOTOS....



