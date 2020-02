SEMA realiza mais uma apreensão de Pirarucu e Jacaré

Na madrugada desta segunda-feira, dia 03, os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente de Óbidos – Sema apreenderam uma embarcação passando por Óbidos, vinda do Rio Purus, no Amazonas, com destino a cidade de Belém, com cerca de 8 toneladas de Pirarucu, peixe que está no Defeso e Jacaré, animal silvestre de caça proibida.

Segundo Nildo, fiscal da Sema, as práticas dessas embarcações são as seguintes: o Barco sobe o Rio Amazonas até o Rio Purus e de lá, vem baixando e trocando mercadoria por Pirarucu salgado e Jacaré, a velha prática do escambo do Regatão, muito comum na Amazônia há tempos. “Essa embarcação já foi apreendida em 2018, com o mesmo condutor, sendo que ele é reincidente nessa prática”, informou Nildo.

Referente a apreensão, Nildo informou que irão fazer a pesagem do Pirarucu e Jacaré, e ao final, vão ser lavrados duas autuações: uma para o Pirarucu e a outra para o Jacaré, que é um animal silvestre e tem um acréscimo na autuação, conforme legislação.

Quanto a Doação do pescado, Nildo informou que já estão fazendo a logística e que todos os bairros serão contemplados.

