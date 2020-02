O CARNAPAUXIS, a Festa do Mascarado Fobó, o carnaval de Óbidos, este ano será realizado no período de 19 a 25 de fevereiro, com desfile de 07 Blocos: Vai ou Raxa (19), Bloco Mirim (20), Serra da Escama (21), Águia Negra (22), Xupaosso (23), Unidos do Morro (24) e Bloco das Virgens (25), sempre encerrando os desfiles na Praça da Cultura (Fobódromo).

Para relembrar os anos anteriores do Carnapauxis, estaremos publicado algumas fotografias dos blocos, registradas durante um dos melhores carnavais de Rua do Pará, começando com o Bloco do Mascarado Fobó, Unidos do Morro.

As Fotos seguintes são de Mascarados Fobós, figura típica e tradicional do carnaval obidense, durante o desfile do Bloco Unidos do Morro, que se apresenta com centenas de Fobós sempre na segunda-feira de carnaval.

Mascarado Fobó

O tradicional Mascarado Fobó se veste de Dominó (macacão tipo floral), capacete com bastantes fitas coloridas, referi e mascara feitas de papel, utiliza uma bexiga e maisena para sujar que passa por sua frente.

O objetivo principal do Mascarado é não se “manjar”, ou seja, não ser reconhecido pelos outros foliões, pois caso isso aconteça será desmascarado – “manjado”. Se o mascarado chegar ao final da brincadeira sem ser “manjado”, no outro dia ele repete o Dominó, caso contrário tem que escolher outro dominó e outra máscara.

Acontece muitas vezes do mascarado não ser “manjado” durante todo o carnaval, isso é motivo de orgulho para o brincante, pois aprontou todas e não foi reconhecido. Não esquecendo a grande quantidade de maisena que os mascarados utilizam para sujar quem apareça pela frente.

Atualmente, muitos brincantes estão utilizando mascaras de plástico, entretanto existe um movimento do Bloco, no sentido de utilizar as mascaras de papel tradicional, que são confeccionadas por artesões obidenses.

Por João Canto

