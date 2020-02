O vereador Rylder Afonso toma posse como Presidente da Câmara de Óbidos

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 07, a sessão de posse do vereador Rylder Afonso (PSDB) como presidente da Câmara Municipal de Óbidos, em virtude do falecimento do vereador Nivaldo Aquino que era o titular da casa.

Durante a Sessão especial, a câmara estava lotada e os vereadores presentes deram posse à Rylder Afonso, o qual comentou: “Eu quero dizer que estou assumindo a Câmara, mais é um ato de dor pelo falecimento do Vereador Nivaldo, pois a parte burocrática da Câmara não pode parar”, disse Rylder.

Rylder informou que está encaminhando a cópia da ata para os órgãos competentes para conhecimento, no sentido de dar continuidade aos trabalhos, pois segundo ele, a Câmara precisou dar posse ao novo presidente para que o cargo não ficasse vago, possibilitando a continuidade dos serviços que não podem parar.

Rylder informou que a composição da nova Diretoria da Câmara ficou assim:

Presidente: Rylder Afonso;

1º Secretário: Chico Barbado;

2º Secretário: Valdo Amorim;

Na vaga do vereador Nivaldo, Rylder informou que na Sessão da segunda-feira (10), será formalizada a convocação do Sr. Dinacyr, seu substituto. “Nós estamos fazendo tudo dentro da Lei para que as coisas não se distorçam mais tarde. Então, referente a parte burocrática, de posse desta ata, faremos as coisas acontecerem”, comentou Rylder.

Perguntado sobre a questão política na Câmara Municipal daqui pra frente, Rylder comentou: “Referente a essa questão, eu costumo dizer que tenho uma relação muito boa com os vereadores da casa. Agora tem vereadores que sou mais chegado, pois estão nos acompanhando, não é de hoje. A relação que quero ter com todos os vereadores, independente de ser meu amigo ou não, é uma relação em que possamos ajudar o executivo, para que possamos ajudar o município de Óbidos”.

Referente a continuidade dos serviços da Câmara Municipal, Rylder informou que vai verificar o que tem de documentação, principalmente por que a Câmara vem de um recesso e que tem muitos projetos e documentos que deverão ser encaminhados ao executivo. “Nós vamos chamar todas as comissões a partir de segunda-feira (10), para que elas possam prosseguir os trabalhos e a Câmara continue a funcionar. Só pedimos que o executivo respeite o legislativo, assim como nós vamos respeitar o executivo”, finalizou o novo Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Rylder Afonso.

Rylder Afonso (PSDB) foi eleito vereador em 2016 com 1027 votos, ficando em 4º Lugar na classificação final.

Informações e fotos de Odirlei Santos

www.obidos.net.br

VEJAM AS FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3184-o-vereador-rylder-afonso-toma-posse-como-presidente-da-camara-de-obidos#sigProId627cedb3c4 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.