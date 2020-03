Pará já tem transmissão comunitária do novo Coronavírus e 26 casos confirmados

Entre as ações de enfrentamento à doença, o governo do Estado prorrogou a suspensão das aulas por mais 15 dias

“Oficialmente, nós declaramos que o Pará passa a ter transmissão comunitária”, informou o governador do Estado, Helder Barbalho, no início da transmissão ao vivo, que realizou no fim da tarde desta segunda feira (30), direto do Palácio do Governo. O Boletim Epidemiológico de hoje foi fechado por volta das 18 h, quando a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) divulgou mais seis novos casos positivos de Covid-19, dos quais dois não viajaram, não sendo possível identificar a origem da transmissão. Até hoje, o Pará tem 26 casos confirmados da doença, 688 casos descartados e 47 em análise.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Alberto Beltrame, explicou que a partir de agora os números de casos confirmados devem aumentar, tornando ainda mais importante as medidas restritivas de isolamento e distanciamento social. “Temos dois homens, um de 53 e outro de 34 anos, que deram resultado positivo. São sintomáticos, coletaram as amostras e não conseguem identificar quem, dentro de seus contatos, possa ter lhes contagiado. Do ponto de vista prático não muda nenhuma medida. A sua autoproteção e a de seus familiares continua sendo essencial”, ressaltou o secretário.

Prorrogação da suspensão de aulas – Helder Barbalho também anunciou que foi prorrogado, por mais 15 dias, o período de suspensão de aulas na rede estadual de ensino. De acordo com o Decreto nº 609, assinado no último dia 16 de março, as aulas ficariam suspensas até 31 de março. Mas a medida restritiva, que tem o objetivo de proteger a população da disseminação do novo Coronavírus, foi revisada em reunião com o Conselho Estadual de Educação e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A prorrogação passa a valer a partir de 1º de abril (quarta-feira).

“Estamos ampliando o prazo de suspensão das aulas da rede pública, nos ensinos fundamental, médio, técnico e superior. Portanto, será mantido até o dia 15 de abril”, reiterou o governador.

Todos em Casa pela Educação – Nesta segunda-feira (30) começaram a ser transmitidas as aulas do Programa Todos em Casa pela Educação, pela TV Cultura e internet. O aplicativo do programa foi baixado 9 mil vezes. A aula virtual também foi transmitida pelo Facebook da TV Cultura, assistida por 16 mil usuários, ao vivo.

O Programa é uma parceria entre o Sistema Educacional Interativo da Seduc e a Fundação de Radiodifusão do Pará (Funtelpa), onde funciona a TV Cultura. Professores transmitem o conteúdo pedagógico explorando os recursos interativos e de imagem, para tornar as aulas mais atraentes. Tudo com participação, on-line, dos alunos. As aulas são ministradas das 15h30 até 17h30, divididas em dois blocos, um para o ensino fundamental e outro para o ensino médio.

FONTE: Agência Pará

