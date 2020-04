Álcool em gel será produzido na Farmácia Universitária da Ufopa

Ação é feita em parceria com órgãos de outros municípios a partir de uma licença especial da Vigilância Sanitária de Santarém.

Para que farmacêuticos possam manipular corretamente a fórmula do álcool em gel 70%, a Ufopa realiza nesta terça-feira, 31, uma capacitação destinada a farmacêuticos vinculados à Prefeitura Municipal de Santarém, à Polícia Militar, ao Hospital Regional do Baixo Amazonas e a residentes da Estratégia de Saúde da Família, do Instituto de Saúde Coletiva (Isco) da Ufopa. A capacitação ocorrerá nas dependências da Farmácia Universitária, no prédio do Núcleo Tecnológico de Bioativos (NTB), na Unidade Tapajós.

De acordo com informações do diretor do Isco, professor Dr. Wilson Sabino, o início da produção do álcool ocorrerá após a chegada de todos os insumos. Por enquanto, apenas parte do material foi recebida. A produção do álcool em gel será distribuído, atendendo a critério de cada município, para profissionais de saúde que estejam atuando nos diversos postos de atendimento ao público.

“O Isco já estava analisando a possibilidade e a iniciativa também vinha sendo pensada pela Gestão Superior da Ufopa, quando fomos procurados por representantes do Hospital Regional, com a sugestão de formarmos um grupo de farmacêuticos que pudesse operacionalizar a produção do álcool em gel. A coordenadora da Farmácia Universitária, Profa. Flávia Garcez, esteve reunida com vários representantes farmacêuticos para pensar nas ações e então viabilizar uma capacitação”, explicou Sabino.

O trabalho, segundo Dr. Sabino, é feito em parceria com secretários de saúde para auxiliar na produção: “Essa parceria envolve os municípios de Santarém, Monte Alegre, Mojuí dos Campos, Alenquer, Óbidos e Itaituba. Pensou-se numa compra conjunta dos insumos para que os custos sejam barateados”.

Reunião de alinhamento - Na semana passada houve uma reunião com profissionais farmacêuticos do Isco/Ufopa, do Hospital Regional do Baixo Amazonas e do Hospital Municipal de Santarém para se criar um grupo de trabalho (GT) para viabilizar a produção do álcool em gel.

Representando a Ufopa no GT, participam a Profa. Flávia Garcez, coordenadora da Farmácia Universitária; a Profa. Kariane Nunes, coordenadora do Laboratório de Farmacotécnica do Isco e a farmacêutica Daniele Ferreira, responsável técnica da Farmácia Universitária. A partir daí, foi criado um plano de ação sobre a aquisição de insumos, organização, manipulação e envase de álcool em gel 70°, para atender à situação emergencial, frente à pandemia da Covid-19.

Na ocasião, a coordenadora da Farmácia justificou a necessidade de um GT devido às possíveis demandas do Serviços Público de Saúde em Santarém e região Oeste do Pará. Também foi esclarecido o processo de regularização da Farmácia Universitária junto à Vigilância Sanitária e ao Conselho Regional de Farmácia.

A capacitação destinada aos farmacêuticos que irão trabalhar na produção do álcool em gel ocorrerá durante todo o dia desta terça-feira, 31, sob a orientação da profa. Kariane Nunes (responsável pelas disciplinas de farmacotécnica e estágio e manipulação de medicamentos) e da técnica em laboratório, Cássia Valéria Pinheiro Correa.

