COVID-19 ÓBIDOS: SEMSA divulga boletim com 50 casos positivos, por Bairro

O Boletim Informativo do Covid-19 divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos nesta quarta-feira, dia 10, às 19h, destaca os casos confirmados de Coronavírus que subiram para 50.

A novidade é que foram divulgados dois boletins, sendo que um deles os casos positivos foram apresentados por bairro, sendo que o Bairro do Centro é o que apresenta o maior número de pessoas com Covid-19, ao todo 19 casos, em segundo lucar fica o Bairro de Santa Terezinha, com 09 casos.

O número de recuperados continua com 21 pessoas, como no boletim anterior.

BOLETIM

