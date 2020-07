Abaré retoma atendimento de saúde em comunidades de Belterra e Aveiro em julho

Ações levadas pelo Navio Hospital iniciam no próximo dia 14 e seguem até 31 de julho.

O Navio Abaré vai retomar os atendimentos básicos de saúde nas comunidades ribeirinhas de Belterra e Aveiro. A decisão ocorreu na tarde desta sexta-feira, 3, no gabinete do prefeito de Belterra, Jociclélio Macedo e contou com a participação da diretora e do administrador da Rede Integrada de Desenvolvimento Humano (RIDH/Ufopa), Flávia Rebello e José Dirceu Costa, respectivamente. A RIDH, vinculada à Ufopa, é atualmente a gestora do Abaré.

Na ocasião, também estiveram presentes o representante da Prefeitura de Aveiro, Hiroito Tabajara, a enfermeira Marcela Brasil, do Projeto Saúde e Alegria e a secretária de Saúde de Belterra, Arineide Castro Macedo.

Durante o encontro, ficou decidido que esta expedição do Navio Abaré terá início no próximo dia 14 de julho. A partir desta data, o navio irá percorrer 44 comunidades da região do Tapajós, ainda no município de Santarém, onde vai permanecer por 10 dias. Logo depois, será a vez das comunidades ribeirinhas de Belterra e Aveiro, que irão receber a equipe de saúde do Abaré, no período de 24 a 31 de julho.

Para a diretora da RIDH, Flávia Rebello, "é de extrema importância para a saúde do Oeste do Pará a retomada dessas ações no Abaré, atendendo novamente Belterra e Aveiro, ainda mais durante a crise da Covid-19, em que os comunitários estão ainda mais vulneráveis".

Ainda segundo Rebello, além dos serviços de saúde, uma equipe de pesquisadores da Ufopa, incluindo alunos da Residência Multiprofissional em Saúde, fará coleta de material para proceder testes para diagnóstico do novo coronavírus, mapeando a situação epidemiológica das localidades atendidas pelo Hospital Escola.

O Projeto Saúde e Alegria vai realizar a distribuição de cestas de higiene às famílias das localidades.

Serviço:

Retomada dos atendimentos do Abaré em Belterra e Aveiro

Quando:

Região do Tapajós: 14 a 23 de julho

Aveiro: 24 a 26

Belterra: 27 a 31

FONTE: Comunicação/UFOPA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.