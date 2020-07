Um ano do Barco Hospital Papa Francisco em Óbidos

Foi uma verdadeira festa a recepção do Barco Hospital Papa Francisco, que chegou no cais do porto de Óbidos no dia 06 de julho de 2019, onde a população obidense foi recepcioná-lo.

O Barco Hospital Papa Francisco saiu de Fortaleza, Ceará (11/06), onde foi construído, fez um longo percurso até Óbidos. Atracou primeiramente em Belém, depois em Santarém e finalmente, dia 6 de julho de 2019, chegou a Óbidos, quando foi recepcionado por uma multidão de obidenses.

Hoje faz um ano que o Barco Papa Francisco Chegou a Óbidos e já levou atendimento de saúde a vários municípios do Baixo Amazonas, como Juruti, Oriximiná, Alenquer, Monte Alegre, Terra Santa, Faro, Curuá e outros, o qual circula na região levando atendimento médico à população ribeirinha que habitam os rios da Amazônia.

“Nossa gratidão ao Frei Joel que está à frente desta linda e desafiadora missão e na pessoa dele também nossa gratidão e reconhecimento a todos os Freis Franciscanos da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, pela doação de suas vidas para que o povo tenha vida e vida em abundância”, comentário feito na página da rede social da Diocese de Óbidos.

Na foto seguinte, Dom Bernado com a imagem de Sant´Ana na recepção Barco Hospital Papa Francisco em Óbidos

Fotos de João Canto

