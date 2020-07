As viagens de barco de Santarém para Manaus, Belém e Macapá já voltaram

SANTARÉM | Por conta da Pandemia, as viagens intermunicipais e interestaduais de passageiros em todo Pará estavam suspensas, entretanto, recentemente, o governo do Pará baixou um decreto autorizando as viagens com passageiros, mas com uma série de restrições e prevenção para evitar a proliferação do Coronavírus.

O vídeo seguinte, produzido por Emanuel Júlio, do Canal Turismo Aqui, dá dicas de viagem, especialmente para quem utiliza o transporte fluvial como alternativa em suas viagens pela Amazônia, transporte de passageiros, transporte de cargas, etc.

A volta à atividade de transporte fluvial aconteceu no início de julho de 2020, respeitando as restrições impostas pelas autoridades, que decretou que cada embarcação só pode transportar o equivalente a 30% do seu total de capacidade para transporte de passageiros.

Veja o Vídeo....

FONTE: Canal Turismo Aqui

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.