Sant´Ana 2020: Transladação de Sant´Ana inicia com missa na Catedral

Aconteceu neste sábado, dia 11, após Missa celebrada pelo Padre Domingos na Catedral de Sant´Ana, a transladação da imagem de Sant’Ana, a qual percorreu, via motoromaria, até a Paróquia de São Francisco e Santa Clara, de onde sairá o Círio de Sant´Ana 2020 neste domingo (12), dando início a Festividade que irá até o dia 26 de julho.

Durante a celebração, Melinda Savino comentou que a Coordenação da Festividade está trabalhando para que a festividade, mesmo com a programação especial por conta da pandemia, seja participativa e envolva a comunidade obidense.

No domingo, dia 12, o Círio de Senhora Sant´Ana sairá da comunidade de São Francisco e Santa Clara, Bairro de São Francisco, em carreata, as 18h30, percorrerá por vários Bairros até chegar Catedral de Sant´Ana, quando acontecerá a Missa do Círio.

Este ano, diferente dos anos anteriores, não acontecerá o Círio Fluvial por conta da Pandemia. As missas e a programação cultural serão transmitidas ao vivo, via redes sociais, mantendo o distanciamento social.

A Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2020 contará com os seguintes membros: Aucimário Santos, Melinda Savino, Roberto Romero, Gercilene Amaral, Maranon Rocha, Lourdes Virgínia, Marcos Terlan e Hemin Amaral.

