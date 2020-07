CÍRIO FLUVIAL: Homenagem à senhora Sant´Ana

A história do Círio Fluvial não é recente, pois, segundo relato histórico o Primeiro Círio Fluvial de Óbidos, foi realizado em 1935, quando a imagem de Senhora Sant’Ana era levada no segundo domingo de julho, à residência do casal Seixas Marinho, em barco enfeitado com flores de taxizeiro, onde os moradores da costa fronteira, reverenciavam a Santa e depositavam suas expostulas (suplicas, rogos) e ofertas o dia todo; ao cair da tarde, retornou a procissão fluvial à cidade. O povo que esperava no cais soltavam centenas de barquinhos com velas acesas que flutuavam nas águas iluminando o Rio Amazonas.

A tradição do Círio Fluvial de Sant´Ana é mantida pelo povo obidense até os dias atuais, quando os barcos são enfeitados e levam a imagem da padroeira dos obidenses, de uma determinada comunidade até a cidade de Óbidos. A seguir estamos postando fotografias em várias épocas, desde 2005.

Fotos de João Canto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.