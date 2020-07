SANT´ANA 2020: Noite dedicada à Educação e aos Meios de Comunicação

Nesta terça-feira, dia 14, a Festividade de Senhora Sant´Ana dedicou o dia da programação à Educação e aos Meios de Comunicação, Rádios, TVs, Sites, Jornais, Blogs, Assessorias, enfim, a todos os meios que levam informações à população.

A procissão (carreata) neste dia iniciou na Casa da Cultura, percorreu várias Ruas até chegar à Catedral de Sant´Ana, onde foi celebrada uma missa, que teve como Tema: “O Senhor estabelece sua cidade para sempre”.

Vídeo da missa.

Os Noitários e Convidados: RCC, SEMED, 7ª URE, UFOPA, IFPA, Servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Rádio Comunitária Sant’Ana - RCS, Funcionários da Agência dos Correios, Rádio e TV Atalaia, TV Sentinela, PASCOM, SEDCOM, Publicidades, Jornais, ASCOM e Sites: Chupa Osso, Folha de Óbidos, Obidense, Amazon Notícias e Fivelando.

Devido o distanciamento social por conta da pandemia, a Programação Cultural (quando houver) será transmitida em Lives, assim como as missas serão transmitidas via redes, sites e rádio, sem a presença de fieis.

O Clipper funcionará de quinta-feira a domingo no período da festividade, com cardápio variado e especial no sistema de entrega Drive Thru e Delivery.

Lembrando que, nosso site www.obidos.net.br está fazendo a retransmissão ao VIVO da programação Religiosa e Cultural (quando houver) da Festividade, a partir das 19h, em nossas redes sociais:

- www.facebook.com/sitechupaosso

- https://www.youtube.com/obidospara

- Você pode assistir pelo Aplicativo da Rádio Fivela que pode ser baixado para o SO Android, no Google Play.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade



