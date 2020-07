ABARÉ: Profissionais de Saúde positivam para covid-19 e ações são suspensas

Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e o Colégio Gestor da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), decidiram suspender as ações do barco hospital Abaré, que estavam acontecendo na região do Rio Tapajós, depois que uma enfermeira da Semsa e um residente da Ufopa foram positivados para a covid-19.

De acordo com a enfermeira técnica da Semsa na região de Rios, Eulália Pantoja, a medida foi necessária para garantir a integridade de toda a equipe do Abaré, bem como das comunidades que seriam visitadas: Biquíni, Boim, Jaca, Jatequara, Jauarituba, Nova Vista, Paranapixuna, São Tomé e Samauma. “Os agentes comunitários de saúde dessas localidades do distrito de Boim, já estão informando aos moradores sobre a situação”, explicou Eulália.

A Semsa encaminhou uma embarcação para transportar os servidores de volta para a cidade, enquanto aguardam a conclusão dos exames a que foram submetidos para a covid-19. “Eles ficarão em isolamento até que o resultado seja conhecido. Os profissionais que foram confirmados com o novo coronavírus já estão em tratamento”, finalizou a técnica da Semsa para a região de rios.

FONTE: Agência Santarém

