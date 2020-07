SANT’ANA 2020:  A procissão saiu da Fórum Juiz Abdias dos Santos Arruda

Na terça-feira, dia 21, a Festividade de Senhora Sant´Ana dedicou o dia aos órgão de segurança de Óbidos e outras entidade, cujo tema foi: “Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade.”

Neste dia, a Procissão (carreata) iniciou na Fórum Juiz Abdias dos Santos Arruda, Bairro do Centro, percorreu várias ruas até chegar à Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a missa diária, celebrada pelo Padre Leonardo. A seguir o Vídeo da missa.

Logo após a missa, no Cliper de Sant´Ana, por volta das 09h aconteceu a Live “Reviver Velhos Tempos”, com Joelson e Neto, e durante a Live ocorreu mais um Leilão, com os seguintes prêmios: Uma garrafa de cachaça doado pelo Empório da Família, um Pingometro com cachaça dentro, doado por Glaucia e Luís e um casal de suíno da raça Landrace, doado por Wilson Florenzano e família.

O responsável pela Liturgia desta noite foi a Pastoral da Juventude e Crismandos, que teve como Noitários e Convidados: Justiça Comum, Justiça do Trabalho, OAB Óbidos, Policiais: Civil, Militar e Federal, Receita Federal e Estadual, Pastoral da Juventude, Catequese de Crisma e Juventude em Geral

A seguir o vídeo da passagem da carreata, próximo a Catedral de Sant´Ana.

FOTOS...



