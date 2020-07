SANT’ANA 2020:  A procissão saiu da Sala da Catequese de Óbidos

Na quarta-feira, dia 22, a Festividade de Senhora Sant´Ana dedicou este dia à comunidade de produtores rurais e Escola Bíblica Catequética e outras entidade de Óbidos, cujo tema foi: “Minha boca anunciará vossa justiça.”

Neste dia, a Procissão (carreata) iniciou na Sala da Catequese, próximo a Praça do Ó Bairro do Centro, percorreu várias ruas até chegar à Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a missa diária, celebrada pelo Frei Jacó. A seguir o Vídeo da missa.

Logo após a missa, no Cliper de Sant´Ana, por volta das 08h30 aconteceu Live do Leilão, com os seguintes prêmios: Pingometro com cachaça dentro, doado por Glaucia e Luís e um casal de suíno da raça Landrace, arrematado no leilão de terça e doado novamente por Aucimário e família, Rede, doada pela família Ricardo e Irene Batista Nunes e outros prêmios.

O responsável pela Liturgia desta noite foi a Pastoral da Juventude e Crismandos, que teve como Noitários e Convidados: Escola Bíblica Catequética, Apostolado da Oração, Comunitários da Comunidade Rural, Feirantes, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Servidores da SEMAB e Sindicato Rural de Óbidos.

A seguir o vídeo da passagem da carreata, próximo a Catedral de Sant´Ana.

FOTOS...



