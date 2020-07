Adquira sua cartela do Bingão de Sant´Ana que acontecerá dia 26 de julho

A Coordenação da Festividade de Sant´Ana, que tem como presidente Aucimário Santos, programou para o dia 26 de julho o Bingo de Sant´Ana, com início previsto para as 12h, o qual será transmitida ao Vivo pelas redes sociais, com objetivo de arrecadar recursos par a Festividade.

O bingo terá três prêmios:

1º Premio: 02 Novilhas;

2º Prêmio: 03 Novilhas;

3º Prêmio: 05 novilhas.

Quem quiser adquirir cartelas do bingo está sendo vendido em Óbidos, nos seguintes locais: Magazan Santa Clara, Casa Giordano, Exposição Iúdice, Cristay Mix, Rádio Comunitária, Comercial Amorim; Comercial São Raimundo, Esquadria do Rai, Z-19 e Ótica Popular.

Também poderá ser adquirida com os Coordenadores da Festividade 2020: Aucimário Santos, Melinda Savino, Roberto Romero, Gercilene Amaral, Maranon Rocha, Lourdes Virgínia, Marcos Terlan e Hemin Amaral.

Contato para adquirir o Bingo ou entrar no grupo dos Leilões: 093 99157-9480 (Maranon)

