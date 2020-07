Alvorada anuncia último dia da Festividade de Sant´Ana 2020

Neste domingo, dia 26 de 2020, em Óbidos, oeste do Pará, os obidenses e amigos comemoram o encerramento da festividade da padroeira dos obidenses, Senhora Sant´Ana.

Logo cedo, por volta da 6h, aconteceu a alvorada em forma de carreta, que percorreu por vários bairros da cidade, anunciando o encerramento da Festividade de 2020 que acontece hoje, dia 26, com uma vasta programação.Diferente dos anos anteriores por conta da pandemia, a programação será transmitida ao vivo pelas redes sociais, sem público, devido o distanciamento social.

Confira a programação deste domingo (26), último dia Festividade de Sant´Ana 2020, que terá uma série de atividades começando com a Alvorada (6h); as 12h iniciará o Bingão de Sant´Ana e em seguida terá o Leilão de Animais. Por volta da 18h acontecerá a Procissão (carreata), em seguida a Missa. Logo após a missa, haverá uma programação especial com os fogos de artifício, a meia noite, tudo transmitido ao vivo pelas redes sociais.

