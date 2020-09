Ideflor-Bio abre inscrições para processo seletivo simplificado

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) oferta 16 vagas em seu primeiro Processo Seletivo Simplificado de 2020. As inscrições abrem nesta quarta-feiraaa (16) e seguem até o próximo dia 25 deste mês. A seleção é destinada à contratação temporária para cargos nos níveis fundamental, médio e superior, com lotação para os municípios de Afuá, Altamira, Belém, Monte Alegre, Santarém, São Felix do Xingu, São Geraldo do Araguaia e Novo Progresso.

Interessados devem se inscrever pelo site do Sipros (Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado), a partir de 00h01 do dia 16 de setembro (quarta-feira) às 23h59min do dia 25 de setembro (sexta-feira) de 2020. Não há cobrança de taxa de inscrição. As remunerações variam de R$ 1.045,00 a R$ 1.669,97, com possibilidade de acréscimo de outras vantagens legais.

Os candidatos irão concorrer para vagas nas áreas de auxiliar operacional (nível fundamental), assistente administrativo (nível médio) e de técnico em gestão ambiental com formação em Biologia, Engenharia Agrônoma, Engenharia Florestal e Turismo (nível superior). A jornada de trabalho será de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais.

Fases - O Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 01/2020 será realizado em três fases: inscrição de caráter habilitatório; análise documental e curricular, e entrevistas de caráter eliminatório e classificatório. Na terceira fase do PSS, as entrevistas serão realizadas nas respectivas sedes ou escritórios regionais dos municípios.

Os candidatos devem estar atentos sobre o envio dos documentos necessários e ler atentamente todo o edital. No ato da inscrição, o participante terá de fazer upload e envio da documentação solicitada, com no máximo 1 MB (um megabyte), nos formatos "JPEG", "PNG", "JPG" ou "PDF", para o endereço eletrônico: https://sipros.pa.gov.br. A documentação deve ser enviada com a nomenclatura do arquivo identificando o seu conteúdo.

Distribuição das vagas - Para o ensino fundamental há uma vaga para o cargo de auxiliar operacional em Monte Alegre. Para quem possui ensino médio completo, as vagas são para os cargos de assistente administrativo, sendo uma em Monte Alegre e quatro para a capital.

Para o ensino superior, as vagas estão distribuídas entre os cargos de técnico em gestão ambiental com formação em Biologia, Engenharia Agrônoma, Engenharia Florestal e Turismo. Há três vagas para Belém, sendo uma para o cargo de técnico em gestão ambiental - biólogo; uma para técnico em gestão ambiental - engenheiro agrônomo, e uma para turismo.

Em Afuá, há uma vaga de nível superior para técnico em gestão ambiental - biólogo. Há também uma vaga em Altamira para técnico em gestão ambiental - engenheiro agrônomo.

Para Monte Alegre há uma vaga para técnico em gestão ambiental - engenheiro agrônomo. Em Santarém há uma vaga para técnico em gestão ambiental - engenheiro florestal. Em São Félix do Xingu há uma vaga para técnico em gestão ambiental - engenheiro agrônomo. Em São Geraldo do Araguaia há uma vaga para técnico em gestão ambiental - biólogo e em Novo Progresso há uma vaga para técnico em gestão ambiental - engenheiro florestal.

Serviço - O edital está disponível no site do Sipros, assim como a inscrição e o acompanhamento do processo serão feitos exclusivamente pelo sistema, incluindo a divulgação dos resultados de cada fase e convocação para a subsequente, e o resultado final do PSS.

