Em Santarém, iniciou o Seminário de Turismo que está debatendo o Polo Tapajós

Iniciou nesta quinta-feira (09) o Seminário Tapajós Turismo, realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Santarém – Aces, com objetivo de dar relevância às belezas naturais, abordando as potencialidades do turismo no Polo Tapajós. O evento terá palestras e bate-papos que estão acontecendo no auditório Mário Mendes Coimbra/Aces.

A programação do Tapajós Turismo tratará sobre o perfil da educação profissional e pesquisa na região oeste do Pará, pontuando as oportunidades para o turismo de memória, a divulgação da região e o posicionamento de marcas nas plataformas digitais. Economia Criativa e o fortalecimento de comunidades tradicionais também serão temas do evento, com a participação da Sabrina Viana, premiada no prêmio Nacional de Turismo, com o Projeto de Roteiros Turísticos de Base Comunitária em Roraima e Silvia Blumberg, idealizadora do projeto Giro RJ – 92 e designer de joias premiada no Brasil e no exterior.

Na abertura do evento estiveram presentes: Nélio Aguiar - Prefeito de Santarém; Roberto Branco – Presidente da ACES; Diego Pinho – Secretário Municipal de Turismo e Daniel Moura - Superintendente do Banco da Amazônia SA, em Santarém.

Neste primeiro dia, houve o Bate-Papo intitulado: “O Impacto da produção de Conteúdo Turístico”, com a participação de: Tatiana Nascimento – Rede Globo; Emanuel Júlio Leite - Turismo Aqui; Joao Paulo Pereira – Turismo de Alter e Fábio Barbosa - Diário do FB. Moderadora: Juana Calcagno Galvão. Houve também a palestra: Sebrae no Turismo – Ilhas de Belém , ministrada pelo Analista Sebrae Pará, Miguel Pantoja, entre outras atividades.

A programação terá prosseguimento nesta quinta-feira (10) e na sexta-feira (11/12/) haverá um Almoço Empresarial, no restaurante Casa do Saulo, para entrega da Medalha Mérito Turístico ao produtor de conteúdo Emanuel Júlio Leite, que tem se destacado no youtube ao reproduzir as experiências (viagem, infraestrutura, cotidiano) na Amazônia. A programação do Seminário encerrará com a trilha Caminhos da Floresta, no sábado (12/12), a partir das 16 horas, em Alter do Chão.

Informações e fotos da acestapajos.com.br

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.