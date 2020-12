Obidense é condecorado na Assembleia Legislativa do Amazonas

Nesta quinta-feira, 10 de dezembro, a Assembleia Legislativa do Amazonas realizou a solenidade de condecoração de personalidades que se destacaram por relevantes serviços prestados ao interesse público da sociedade amazonense.

A Medalha do Mérito Legislativo é a mais alta honraria concedida a um cidadão pela Casa Legislativa do Amazonas. São merecedores da homenagem os Chefes de Estado, de Poder, Autoridades Políticas, Militares e Eclesiásticas, Desportistas, Servidores Públicos e outras personalidades que, na opinião dos Deputados e Deputadas, deram significativa contribuição às questões vinculadas ao interesse público.

Neste ano, o obidense Vinícius Picanço Lopes foi um dos agraciados com a Medalha do Mérito Legislativo, em reconhecimento aos trabalhos realizados em prol do desenvolvimento da Pesca e Aquicultura no Estado do Amazonas.

Atualmente, Vinícius chefia a Divisão de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura no Amazonas e suas ações, à frente da Pasta, tem contribuído significativamente para a melhoria da qualidade de vida de milhares de trabalhadores da atividade pesqueira no Estado.

"Obviamente, muito honrado e muito feliz com esse reconhecimento. Sem dúvida servirá como motivador para que possamos continuar trabalhando, com afinco e responsabilidade", comentou Vinícius.

Com informações de Vinícius

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.