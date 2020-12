Prefeitura de Óbidos divulga Decreto que proíbe realização de festas no final de ano

A Prefeitura de Óbidos divulgou o Decreto nº 650, de 18 de dezembro de 2020, o qual estabelece novas medidas de enfrentamento e combate ao Coronavírus, considerando o crescimento dos números de casos confirmados no Município de Óbidos e adota medidas para evitar a disseminação e contagio da doença no Município.

Destacamos o 3º Artigo que proíbe a realização de festas, por entes públicos e privados, em chácaras, balneários, bares, restaurantes, lanchonetes, boates, casas noturnas e similares. Veja o artigo:

Art 3º - De forma excepcional, com único objetivo de resguardar o interesse coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do Novo Coronavírus, proibir realização de festa, por entes públicos e privados (chácaras balneários. bares, restaurantes, lanchonetes, boates, casas noturnas e similares) período de 24 de dezembro de 2020 a 01 de janeiro de 2021.

A seguir estamos postando o Decreto na Íntegra:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.