SEMCULT/Óbidos divulga lista das músicas classificadas para o XVI FEMOB

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos divulgou em sua página do Facebook, a lista das 12 canções/vídeos classificados (as) para a Final do XVI Festival de Música Obidense - #FEMOBEMCASA.

A Final do FEMOB acontecerá no domingo, dia 20.12.2020, a partir das 20h, em uma Live Cultural, que será transmitida pela página da Semcult Obidos www.facebook.com/semcultobidos, quando serão conhecidas as canções vencedoras.

Os vídeos das músicas que irão participar já estão publicados na página da Semcult, e a seguir, estamos divulgando junto com a relação de músicas o link dos vídeos, sendo que o mais curtido, até as 18h do dia 20.12, receberá o Prêmio de “Aclamação Popular”. Segundo a Semcult, será utilizado para validar a nota de aclamação a soma de pontos por LIKES e AMEI que vale e 1,0 ponto.

Confira a seguir a lista das canções classificadas:

1- CANÇÃO: A CABANAGEM

AUTOR E INTÉRPRETE: FRANCISCO MAMEDE PAIXÃO

2- CANÇÃO: ALMAZÔNICA

AUTOR E INTÉRPRETE: EDUARDO DIAS

3- CANÇÃO: A VERDADE E A MENTIRA

AUTOR E INTÉRPRETE: GIL RAMOS

4 - CANÇÃO: CABOCLO DA AMAZÔNIA

AUTORAE INTÉRPRETE: LENAMAR FERREIRA PRATA

5 - CANÇÃO: CLAMOR AMAZÔNICO

AUTORA E INTÉRPRETE: MARIA DO CARMO CANTO GOMES (CARMINHA)

6 - CANÇÃO: CORAÇÃO DE CRIANÇA

AUTORES: ZECA LIRA, DZ GRANDÃO, HÉLIO REIS

INTÉRPRETE: DZ GRANDÃO

7 - CANÇÃO: CORAGEM

AUTOR E INTÉRPRETE: BRENDEL RODRIGUES

08 - CANÇÃO: DIAS DE FELICIDADE

AUTORA INTÉRPRETE: KARLA VIVIANE GOMES EBRAHIM

09 - CANÇÃO: HOMEM DE PAPEL

AUTORA E INTÉRPRETE:: MARIA ALBERTINA RIBEIRO RAMOS (AMARILIS)

10 - CANÇÃO: POETICAMENTE

AUTOR E INTÉRPRETE: JAIME MUNIZ

11 - CANÇÃO: PONTE PARA O SOL

AUTOR E INTÉRPRETE: NILTON MODA

12 - CANÇÃO: PRECISO DE VOCÊ

AUTORAE INTÉRPRETE: ISABEL ELISIÁRIO

