Em Óbidos, foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde Fluvial Dr. Felinto Bentes Marinho

O Município de Óbidos foi contemplado com uma Unidade Básica de Saúde Fluvial – UBSF pelo Ministério da Saúde em parceria com o Município, a qual foi construída num estaleiro em Manaus e neste sábado, dia 19, aconteceu a inauguração da UBS que foi denominada Dr. Felinto Bentes Marinho, conhecido como Dr. Fé, que por muitos anos prestou serviço de saúde como médico ao povo obidense.



Fotos da Inauguração

Como parte da programação de inauguração, a UBS Fluvial Dr. Fé se descolou até a comunidade do Paraná de Baixo - Núcleo Novo, onde fez atendimento à população local. Antes, aconteceu a cerimônia de inauguração e contou com a presença do Prefeito Chico Alfaia, a secretária de Saúde Nathália Tavares e outros secretários, vereadores eleitos e a população da comunidade.



Fotos da viagem e na comunidade

Assim, a Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria Municipal de Saúde, entregou oficialmente à população obidense a Unidade Básica de Saúde Fluvial Dr. Fé, a qual prestará serviços de saúde à população ribeirinha do município de Óbidos.

Ambientes da UBS Fluvial



Fotos dos ambientes da UBS Fluvial

A UBS Fluvial, segundo o Ministério da Saúde, conta com os seguintes ambientes: Consultório médico; Consultório de enfermagem; Consultório odontológico; Farmácia; Laboratório; Sala de vacina; Banheiros; Expurgo; Cabines com leitos para a equipe; Cozinha; Sala de procedimentos e Identificação segundo padrões visuais da Saúde da Família, estabelecidos nacionalmente. O custeio será do Ministério da Saúde em parceria com a Prefeitura de Óbidos.

