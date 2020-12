Eduardo Dias vence o FEMOB/2020 com a canção “ALMAZÔNICA”

Neste domingo, dia 20 de dezembro, no Auditório da Casa da Cultura, aconteceu a grande final do 16º Festival da Música Obidense – FEMOB/2020, em uma Live da SEMCULT, organizadora do festival, sendo a grande vencedora do FEMOB/2020 foi a canção “ALMAZÔNICA”, composição e interpretação de Eduardo Dias.

Ao todo, 12 canções concorreram no 16º FEMOB apresentadas em vídeos (link), sendo que as vencedoras foram:

1º Lugar: CANÇÃO: ALMAZÔNICA - Autor e Intérprete: Eduardo Dias (Prêmio de 5 mil reais).

2º Lugar: CANÇÃO: HOMEM DE PAPEL - Autora e Intérprete: Maria Albertina Ribeiro Ramos (Amarilis) - (Prêmio de 3 mil reais).

3º Lugar: CANÇÃO: CORAGEM - Autor e Intérprete: Brendel Rodrigues (Prêmio de 2 mil reais).

Melhor interprete: CANÇÃO: HOMEM DE PAPEL - Autora e Intérprete: Maria Albertina Ribeiro Ramos (Amarilis) - (Prêmio de um mil reais)..

Música mais popular, voto popular: CANÇÃO: CORAGEM - Autor e Intérprete: Brendel Rodrigues

A premiação foi entregue pelo Prefeito Chico Alfaia e o Secretário de Cultura Sávio Ricarte, sendo que 16º FEMOB foi uma realização da Secretaria Municipal de Cultura/Prefeitura Municipal, com apoio da Lei Aldir Blanc.

Durante a final do FEMOB, várias bandas se apresentaram: Forrozão Bota Pra Cima, Banda Show Energia, Dango e seu Teclado e Amaury Savino.

