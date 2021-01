Últimos dias para inscrição no concurso público para a Polícia Militar do Pará 

O período de inscrições para o concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará encerra no próximo dia 10 de janeiro e o pagamento da taxa de inscrição deverá acontecer até o dia 12 de janeiro. O valor da taxa é de R$ 76,00.

São 2.310 vagas distribuídas da seguinte forma: 2.079 vagas para homens e 231 vagas para mulheres. Entre outras exigências, o candidato deverá ter entre 18 e 30 anos e ter concluído o nível médio. As provas objetivas também serão aplicadas no mês de março, em dias distintos para homens e mulheres, nas seguintes cidades: Belém, Marabá, Santarém, Altamira, Redenção e Itaituba.

Os candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados de acordo com as regras do edital normativo, também serão submetidos a avaliação psicológica, de saúde e física. Haverá, ainda, investigação dos antecedentes pessoais e curso de formação. Após a conclusão do curso de formação, o Soldado PMPA receberá a remuneração mensal de R$ 3.053,39 acrescido de auxílio alimentação no valor de R$ 942,03.

A Polícia Militar do Estado do Pará também promove concurso público para ingresso no Quadro de Oficiais, com 95 vagas, para graduados em Direito.

Para mais informações e preenchimento do formulário de inscrição para Oficial e Soldado, o candidato deverá acessar o site www.iades.com.br.

FONTE: Iades - Foto: Agência Pará

