Em Óbidos, equipe do governo discute a emissão de novo decreto de combate ao Covid-19

Em reunião realizada nesta segunda-feira, dia 04, no Auditório da Casa da Cultura, o prefeito de Óbidos Jaime Silva reuniu com sua equipe de governo para discutir vários assuntos, entre eles o combate ao Coronavírus, que nas últimas semanas os casos positivos vem aumentando no município.

A reunião, que contou com a presença do prefeito, vários servidores municipais e membros do Conselho de Combate ao Coronavírus, discutiu metas para emissão de um novo decreto de combate ao Covid-19, o qual deverá ser divulgado em breve.

Só lembrando que no último Boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Saúde, no dia 31/12/2020, registrou 41 novos casos, totalizando 2.400 casos confirmados no município de Óbidos.

