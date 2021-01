PARABÉNS BELÉM: 405 anos - Eu Sou Belém!

Eu Sou Belém!

Betha Mendonça



Sou grande parte da paisagem,

Chuva fina das duas da tarde,

Quem vê Santa de passagem,

E reza com fé e pouco alarde.



Tenho um pouco de marajoara,

Perfume das ervas mal colhidas,

Cachos de frutas multicoloridas -

Ver-O-Peso, açaí ou juçara!



Trago nas veias água barrenta,

Do Rio Guamá e do mangal,

Da Escadinha sou vestimenta,

Da garça o sobrevôo habitual...



Ah, Santa Maria de Belém!

Dos morteiros barulhentos do Círio,

Envolta no manto do eterno bem,

Nossa Senhora de Nazaré é o “lírio”,

A melhor crença que o belenense tem!



Fonte: Luso-Poemas

FOTOS DE BELÉM...



