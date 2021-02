Óbidos continua em Lockdown até dia 18 de fevereiro

ÓBIDOS EM LOCKDOWN: Foi divulgado nesta quinta-feira, dia 11, o novo Decreto nº 154/2021 da Prefeitura Municipal de Óbidos, o qual dispõe sobre prorrogação do período de suspensão total de atividades não essenciais, ou seja, o lockdown, no âmbito do Município de Óbidos-PA, visando a contenção do avanço descontrolado da pandemia do corona vírus COVID-19.

Portanto, o Decreto prorroga o lockdown até dia 18 de fevereiro de 2021, no âmbito do Município de Óbidos.

Telefones Covid Emergência 24h, para denúncia de aglomeração: 093 991996811 e 093 992229058.

Veja o Decreto:

