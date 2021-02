Em solenidade virtual, Advogados tomam posse em comissões da OAB/PA Subseção Óbidos

Na tarde desta quarta-feira, dia 10, por meio de uma reunião virtual, ocorreu a primeira solenidade de posse do ano na OAB/PA Subseção Óbidos, quando tomaram posse os advogados nas seguintes comissões:

- Dr Antônio João Teixeira Campos Silva - Presidente da Comissão de Defesa ao Meio Ambiente, Direito Urbanístico e Agrário e como Representante da OAB/PA Subseção Óbidos na comarca de Juruti;

-Dr. Washington José Alves Cardoso - Presidente da Comissão de Mediação e Conciliação;

- Dra. Ingrid de Moura Serafim Vasconcelos - Membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança do Adolescente do Idoso e da Pessoa com Deficiência;

- Dr. Gileno Taveira Fernandes Junior - Membro da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública;

- Dr. Eduardo Henrique Chaves Dias - Novo membro da Comissão de Educação Jurídica e Eventos Jurídicos;

- Dra. Domênica Silva Almeida - Membro da Comissão do Jovem Advogado.

O evento de posse que aconteceu de forma Virtual, contou com a participação da presidente da OAB/PA Subseção Óbidos, a Advogada Caroline Leite Giordano; secretário geral, Dr Fernando Amaral Sarrazin Junior e Dra. Julcineide Vieira de Mattos Arce; presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança do Adolescente do Idoso e da Pessoa com Deficiência e Dr. Rodrigo Martins de Oliveira, membro da Comissão do Jovem Advogado.

Com informações OAB/PA Subseção Óbidos

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.