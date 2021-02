Em Óbidos, o Projeto Amor de Patas está precisando de ajuda

O Projeto Amor de Patas surgiu em 2016 com a boa vontade de um grupo apaixonado por cães e gatos, que sensibilizados com a situação dos cães de rua do município de Óbidos, abraçaram o projeto que já salvou muitos animais.

Atualmente, conta com a colaboração de três pessoas, sendo que uma dessas pessoas é Sheyla Auzier, que coordena o projeto, com quem conversamos, a qual está pedindo ajuda financeira ou de materiais para dar continuidade ao projeto que vem se mantendo com muitas dificuldades.

Recebemos a seguinte mensagem:

Quem quiser contribuir financeiramente ou doar materiais como: ração, água sanitária, sabão em pó, sacos pra lixo de 200 litros e lençóis ou toalhas de banho, é só entrar em contato pelo ZAP, no seguinte número (93) 991267695.

Contribua!

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.