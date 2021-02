Em Óbidos, PA e Ramais estão sendo recuperados

A Prefeitura Municipal de Óbidos através da Secretaria de Infraestrutura, desde o início da semana está realizando e intensificando serviços paliativos e de manutenção nos ramais que dão acesso as comunidades do Sucurijú e Curumú, na estrada que liga o município ao distrito do Flexal. O prefeito Jaime Silva solicitou ao Governador do Estado que fizesse a manutenção da PA do município, o qual foi atendido e os serviços já iniciaram.

Ramal em Óbidos

Os serviços são para melhorar a trafegabilidade dos comunitários a sede do município, nesse período chuvoso. Os ramais estavam em um total abandono e a proposta da prefeitura é a execução gradual da estrutura viária.

Segundo o Prefeito, apesar de paliativos, os trabalhos são de fundamental importância para viabilizar a locomoção dos usuários e do melhoramento para a escoação dos produtos dessas comunidades.

FONTE: Comunicação/PMO.

