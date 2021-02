Em Óbidos, entidades se unem ao Projeto Aliança da Solidariedade

Em Óbidos, entidades religiosas, comerciais, públicas, organizações, associações e pessoas físicas se uniram ao Projeto Aliança Solidariedade, com objetivo de ajudar as famílias do Município que se encontre em estado de vulnerabilidade causada pela covid 19, através da doação de mantimentos perecíveis e não perecíveis, produtos de limpeza, higiene e álcool 70, que serão doados às famílias que estão precisando de ajuda.

A seguir, o convite dos coordenadores do Projeto a todos que pretenderem ajudar o povo obidense, neste momento de dificuldade:

“Com o crescente número de casos notificados de pessoas infectadas pela COVID-19, o município de Óbidos, atingiu um estágio de transmissão agravante/emergencial, tendo a obrigatoriedade de atender ao Governo do Estado com lockdown. por seu bandeiramento atingir a cor preta, causando um colapso no sistema de saúde, não somente neste município, mas em toda região do Baixo Amazonas.

A fim de somar forças e encontrar estratégias para amenizar a situação, uniram- se pessoas físicas, entidades, autoridades, parceiros e voluntários solidários para juntos ajudarem o povo do município que sofrem tanto por condições financeiras como psicológicas a enfrentarem os prejuízos causados pela pandemia.

Fazemos o convite a "comunhão" e a entrega de nossos esforços aos que precisam de ajuda principalmente os mais vulneráveis”.

COMO DOAR

