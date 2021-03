Governo amplia restrições para circulação de pessoas e funcionamento do comércio em todo Pará

A partir da meia-noite de quarta-feira (10) entram em vigor, em todo o Pará, medidas mais restritivas de combate à Covid-19, anunciadas pelo governador Helder Barbalho nesta terça-feira (09), durante entrevista coletiva, em Belém. Entre as mudanças estão a ampliação da restrição de circulação de pessoas e a redução no horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais.

“É fundamental que cada um possa ter a consciência que sua exposição pode fazer com que você seja mais uma vítima dessa pandemia. Estas medidas são, exatamente, para que não haja necessidade de trazer medidas ainda mais drásticas, impactando mais em diversos setores que já têm sofrido tanto por conta dos problemas econômicos”, enfatizou o governador.

Desta forma, shoppings centers podem funcionar somente das 11 às 19 h, inclusive aos finais de semana, e comércios de rua devem abrir às 10 h e encerrar as atividades às 17 h, para evitar aglomerações.

Academias e estabelecimentos similares ficam proibidos de abrir pelos próximos sete dias, até nova avaliação das taxas de contaminação e de ocupação de leitos no Estado. No entanto, seguem permitidas as práticas esportivas amadoras ao ar livre com, no máximo, quatro pessoas, como já havia sido determinado.

A circulação de pessoas, sem que esteja justificada pela compra de medicamentos ou gêneros alimentícios, por atendimento médico-hospitalar ou para realização de atividades consideradas essenciais, fica proibida no período entre 21 h e 05 h do dia seguinte - uma hora a menos do previsto anteriormente.

De acordo com o governador do Pará, o Decreto Estadual 800/2020, publicado com alterações no último dia 3, continua válido, mas passa a vigorar, a partir desta quarta-feira (10), após republicação no Diário Oficial (DOE), com as novas determinações.

Fonte: Agência Pará

