Projeto de Compensação Ambiental e Social da Elecnor Brasil foi matéria na CMO

Na sessão Ordinária da Câmara Municipal de Óbidos – CMO, na terça-feira, dia 02/03, foi aprovado por unanimidade o requerimento de n° 54/2021, de autoria de vereador Agostinho Souza, que pede a empresa ELECNOR Brasil informações sobre o Projeto de Compensação Social e Ambiental, destinado às comunidades que serão afetadas pelo projeto da Linha de Transmissão (LT-230), em virtude de sua preocupação com a população das comunidades.

Além desse requerimento, foram provados durante a sessão mais três trabalhos legislativos de autoria do vereador, o de nº53/2021, que solicita ao senhor Carlindo Júnior, Consultor Regional da Equatorial Energia, que analise a possibilidade de encaminhar ao Legislativo Obidense informações detalhadas sobre as etapas que estão previstas para a eletrificação neste município; o de nº55/2021, que requer ao Gestor Obidense que angarie recursos financeiros visando a construção de um elevado para a caixa d'água da comunidade Muratubinha, a fim de assegurar acesso a água de forma mais digna, abundante e com qualidade e; o de nº57/2021, que solicita ao Executivo Municipal que analise a possibilidade de realizar através dos setores competentes, a implantação de um microssistema de abastecimento de água na comunidade Maria Tereza, para assim assegurar o acesso a este líquido indispensável à vida.

FONTE: Comunicação/CMO

