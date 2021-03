Em Óbidos, Igarapé do Curuçambá está sofrendo assoreamento

Uma Comitiva de vereadores de Óbidos visitou na tarde desta terça-feira, dia 9, a área do Balneário do Curuçambá, no km 8 da PA-437, em Óbidos, para verificar in loco a situação do Curuçambá que está sofrendo assoreamento.

O vereador Nael Vasconcelos, um dos vereadores que estiveram no Curuçambá, comentou em sua rede social a possível causa do assoreamento: “O motivo é que a obra de terraplanagem da rodovia que irá receber asfalto em breve, está movimentando um grande volume de terra, mais associado ao período de chuvas, está causando um assoreamento no igarapé, de grandes proporções, considerado um dos pontos turísticos mais badalados de Óbidos”.

Areia desce da Estrada onde está ocorrendo obra de pavimentação

Segundo Nael, “Os vereadores irão notificar a empresa para que não cause degradação e faça a limpeza do leito do Curuçambá, em caso de negligência, a Câmara do município, irá acionar o Ministério Público, SEMMA e o Governo do Estado que é responsável por contratar a empresa, para solucionar os danos ambientais”.

Na comitiva que visitou o Curuçambá estavam os seguintes vereadores: Jalico Aquino (PL), Nael Vasconcelos (PODE), Erneisson Aquino (PSC), Irmão Negão (PSC), Robson Sousa (PSD), Mário do Mingote (MDB) e Marcos Marinho (PSD).

Vereadores visitaram o Curuçambá

