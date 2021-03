Prefeito de Óbidos entrega projeto da escola Felipe Patroni  para Secretária de Educação do Estado

Na manhã desta quarta-feira, 10 de março, o prefeito municipal de Óbidos, Jaime Silva, acompanhado da futura secretária Municipal de Educação, Rosa Brasil, esteve na Secretaria Estadual de Educação (SEDUC-PA), entregando o projeto da nova Escola Felipe Patroni.

O novo projeto para a escola está avaliado em 7.500.000,00 (Sete milhões e meio de reais). "Será uma escola moderna com teatro, ginásio enfim, toda estrutura necessária para que os nosso alunos possam ter um espaço de qualidade para estudar", enfatizou Jaime Silva.

Rosa Brasil, Jaime Silva e Elieth Braga

A secretária Estadual de Educação, Elieth Braga, falou que a nova escola será um marco na educação obidense: "Por determinação do governador, estamos recebendo esse belo projeto de Óbidos e com certeza essa escola será um marco para ofertar educação de qualidade. Muito em breve as obras irão iniciar e será entregue para a população e os estudantes de Óbidos".

O prefeito segue sua agenda na capital do estado em busca de recursos e benefícios para Óbidos. No dia 08 de março, o prefeito esteve reunido com o governador Helder Barbalho, onde solicitou ajuda para a infraestrutura e enfrentamento da pandemia do coronavírus no município.

FONTE: Comunicação/PMO

