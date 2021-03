Barco Papa Francisco atende comunidade em Prainha, no oeste do Pará

Dando continuidade aos atendimentos na Região Oeste do Pará, o Barco Hospital Papa Francisco segue, neste sábado (13), com serviços médicos no Distrito de Boa Vista, no município de Prainha.

A equipe ganhou reforço de dois médicos vindos de São Paulo que integram a atual expedição. "O primeiro município atendido foi Almeirim, mais precisamente a comunidade de Chicaia, onde pudemos contar também com o apoio de três médicos da cidade. Desde ontem (sexta, 12), a embarcação atracou em Prainha, onde iniciaram os atendimentos para casos leves e moderados da Covid-19", reforçou a irmã Vanessa Farinasse, atual coordenadora do Barco Papa Francisco.

Os profissionais e serviços ofertados receberam elogios do morador Raimundo Marques, do Distrito de Boa Vista. "Eu quero agradecer a equipe medica, o atendimento aqui é de primeira qualidade, fui atendido bem rápido", ressaltou.

Neste domingo (14) e segunda-feira (15), o Papa Francisco estará em Monte Alegre. A expedição termina nos dias 16 e 17 de março, já em Alenquer.

A unidade fluvial, financiada pelo governo do Pará, oferece suporte para a região do Baixo Amazonas desde o início de fevereiro. O Barco Papa Francisco conta com serviços de triagem de enfermagem, verificação de sinais vitais e oxigenação, atendimento medico, medicamentos, exames laboratoriais, raio x, testes rápidos e também quatro leitos clínicos para estabilização de pacientes.

Fonte: Agência Pará

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.