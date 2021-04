Vacinas da Covid-19 para comunidades quilombolas do Oeste chegam em Santarém

Mais de 26 mil doses da vacina AstraZeneca foram recebidas e serão distribuídas para sete cidades da região, incluindo Óbidos.

Chegaram neste sábado (24) em Santarém 26.850 doses da vacina AstraZeneca, destinada aos povos quilombolas dos municípios de Alenquer, Almeirim, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Santarém. As equipes do 9° Centro Regional, juntamente com o Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) já iniciaram o processo de distribuição para as referidas cidades.

"Hoje mesmo nossas equipes já estão em uma rota de distribuição. Vamos tentar agilizar ao máximo o trabalho de entrega dessas vacinas, que equivalem a 100% das doses desse público específico. Já o calendário de vacinação será organizado pelos próprios municípios", informou a diretora do 9° Centro Regional de Saúde, Aline Cunha.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a população quilombola paraense a ser vacinada é de 129.770. A primeira remessa de vacinas para os povos quilombolas ocorreu em 31 de março, na comunidade São José do Patateua, em Irituia, na região do Capim.

Fonte: Agência Pará