Em Óbidos, a enchente deste ano está 66cm abaixo da grande enchente de 2009

As maiores enchentes dos últimos anos em Óbidos aconteceram em 2012, que atingiu a marca de 8,42m e a de 2009, que tingiu 8,60m, a maior de todas, que causou muitos transtornos e prejuízos para a população obidense e região amazônica.

As grandes enchentes em Óbidos

A enchente de 2009 ficou marcada na memória do povo obidense e o nível em que chegaram as águas do Rio Amazonas ficaram marcado em um prédio na Praça José Veríssimo, no centro da cidade, como se pode ver na foto seguinte, chegando em 02/06/2009, a marca de 8,60m.

Marca de 8,60m da enchente de 2009, em 02/06/2009.

Este ano de 2021, o nível das águas está se aproximando das duas maiores enchentes e já chegou à marca de 7,94m, há 66cm da maior enchente dos últimos anos, a de 2009 e mais próximo da enchente de 2012, há 48cm.

Enchente 2021

Geralmente no final de maio, acontecem os picos das enchentes do Rio Amazonas, segundo a Agência Nacional das Águas - ANA, que mantém uma régua de medição das enchentes no porto de Óbidos.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...