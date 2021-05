Campanha de vacinação contra febre aftosa no Pará iniciou no sábado (1º)

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará) iniciou neste sábado (1º) a campanha de vacinação de 2021 contra a febre aftosa no Pará. Cerca de 21.541.168 milhões de bovinos e 174.310 mil bubalinos serão vacinados. Nesta etapa da campanha, todos os municípios paraenses estão incluídos na ação, exceto o Arquipélago do Marajó e as cidades de Faro e Terra Santa, no Baixo Amazonas, que possuem etapas específicas de imunização.

Segundo a agência, hoje, o Pará tem cadastrado o número de 22.371.788 milhões de cabeças de gado. Mais de 60% de todo o rebanho paraense tem idade acima de dois anos, em aproximadamente 103 mil propriedades.

Após vacinarem os animais, os produtores têm até 15 de junho para comprovar o ato. A autodeclaração da vacina poderá ser feita por meio do Sistema de Integração Agropecuária (Siapec). Além dessa forma, o produtor pode realizar a notificação em um escritório do município de origem da sua produção. Na ocasião, devem ser informados os dados do rebanho e da nota fiscal de aquisição da vacina.

A comprovação também poderá ocorrer presencialmente, mediante agendamento, no escritório da Adepará de origem da propriedade. Durante o atendimento deverão ser cumpridas as orientações dos servidores da Agência, para respeitar as medidas de proteção ao novo coronavírus e preservar a saúde de todos.

FONTE: G1/Pará