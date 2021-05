Em Óbidos, pontes proliferam pelas ruas alagadas em virtude da enchente

A enchente do Rio Amazonas que afeta os municípios da região do Oeste do Pará, incluindo Óbidos, já causa transtornos para a população, pois já alagou algumas ruas do comércio da cidade, assim como, parte das ruas que margeiam o Laguinho, onde a Defesa Civil e Seurbi já estão construindo pontes para circulação da população.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4152-em-obidos-pontes-proliferam-pelas-ruas-alagadas-em-virtude-da-enchente#sigProIdcdf5bd1b57 View the embedded image gallery online at:

As imagens foram feitas no Centro Comercial de Óbidos.

Registramos algumas imagens neste domingo, dia 02 de maio, das Ruas do Centro Comercial de Óbidos, Praça José Veríssimo, Graciliano Negreiro, João Marcelino e Rua Pauxis, estas três últimas, nas proximidades do Laguinho, que mostram a situação que se encontram esses logradouros, que já contam com pontes por onde os moradores transitam.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4152-em-obidos-pontes-proliferam-pelas-ruas-alagadas-em-virtude-da-enchente#sigProId409d0f4968 View the embedded image gallery online at:

As imagens foram feitas na Rua Graciliano Negreiro e Rua João Marcelino, em Óbidos.

Geralmente no final de maio, acontecem os picos das enchentes do Rio Amazonas, segundo a Agência Nacional das Águas - ANA, que mantém uma régua de medição das enchentes no porto de Óbidos. Portanto, a expectativa da população é que as águas do Rio ainda continuem subindo!



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4152-em-obidos-pontes-proliferam-pelas-ruas-alagadas-em-virtude-da-enchente#sigProId0d6dca14bf View the embedded image gallery online at:

As imagens são da Rua Pauxis, próximo ao porto de Óbidos, que já começa a ser inundada.

Informações e fotos de Vander N Andrade

www.obidos.net.br