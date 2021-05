Em Óbidos, jovens realizam Juramento da Bandeira

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 30 de abril de 2021, a solenidade de Juramento à Bandeira e entrega de Certificado de Dispensa de Incorporação de 82 jovens da classe de 2021, do município de Óbidos.

Presidida pelo Segundo Sargento Emídio e Sargento Rocha, com a presença da Secretária de Cultura Regina Figueira, coordenadora do alistamento militar em Óbidos e mestre de cerimônia Adilson Moraes, a solenidade foi realizada em frente à Casa da Cultura, onde os jovens dispensados de prestar o Serviço Militar obrigatório realizaram o juramento solene perante a Bandeira do Brasil, entoaram o Hino Nacional e receberam Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), ficando quite com o Serviço Militar.

O Juramento da Bandeira é um ato solene e significativo para o jovem, marcando de forma permanente um compromisso com a Nação.

Informações e fotos de Vander N Andrade

www.obidos.net.br

VEJA AS FOTOS...