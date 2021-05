Barco Hospital Papa Francisco e São João Paulo II encerra 30ª Expedição de atendimentos

No último dia 01/05 o Barco Hospital Papa Francisco e Unidade Papa João Paulo II encerraram a 30ª expedição de atendimentos médicos e preventivos a Covid-19. O barco que saiu de Óbidos e começou os atendimentos no dia 25/04, percorreu a região Xingu do estado do Pará, nas cidades de: Vitória do Xingú; Senador José Porfírio e Porto de Moz.

Os atendimentos são para casos leves e moderados, com encaminhamentos após a triagem para médicos; exames e farmácia. Na expedição foram totalizados 5.421 atendimentos entre: 592 aferimentos de pressão; 592 consultas de enfermagem; 592 consultas clínicas; 592 orientações farmacêuticas; 60 internações; 3 pequenas cirurgias; 1.966 exames laboratoriais; 194 exames de eletrocardiograma; 155 exames de raio-x e 675 medicações entregues, além de 2.315 exames diversos realizados.

A equipe se sentiu realizada e feliz por mais uma expedição, já esperando pela próxima para ajudar mais pessoas que não tem como comparecer a outros centros médicos. Essa é a missão do Barco Hospital, levar mais humanidade a população.

FONTE: Diocese de Óbidos