Doze anos da chegada de Dom Bernardo Bahlmann a Óbidos

Neste domingo, dia 23 de maio, Dom Frei Bernardo Johannes Bahlmann - OFM completa 12 anos que chegou a Óbidos.

Em 2009 tomou posse da então Prelazia de Óbidos com sua Celebração Eucarística na Praça de Sant’Ana com vários fiéis acompanhando e rezando pela chegada do Bispo.

Em 22 de janeiro de 2012, a Prelazia foi elevada à Diocese de Óbidos e Dom Bernardo Johannes passou a ser o Primeiro Bispo Diocesano.

“Hoje vamos rezar e agradecer a Deus pelos 12 anos de doação do Bispo Dom Bernardo ao município de Óbidos e a todas as paróquias que fazem parte da Diocese. Que seja uma missão longa pelos povos da Amazônia”, Diocese de Óbidos.

Fonte: Diocese de Óbidos