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Vacinação contra covid-19 em Óbidos avança com a inclusão dos professores

Vacinação contra covid-19 em Óbidos avança com a inclusão dos professores

A secretaria de Saude de Óbidos - SEMSA divulga novo cronograma para a vacinação na Zona Urbana e Rural do Município, sendo que a vacinação tem continuidade a partir desta segunda-feira, dia 24, conforme cronograma que estamos postando a seguir.

Além do cronograma para os públicos em geral constante nos cronogramas, os profissionais da educação da rede pública também serão vacinados a partir desta segunda-feira, dia 24 de maio, conforme cronograma a seguir. A vacinação para os professores está ocorrendo hoje (24), em Frente Do Hospital Dom Floriano.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

OBS: TRAZER RG, CPF, CARTÃO SUS E CARTEIRA DE VACINAÇÃO.

DATA: 24/05/2021

ESCOLA

HORÁRIO

C.E.I. PERPETUO SOCORRO

 

8 H

E.M. MARIA MADALENA PRINTES             

E. M. DUQUE DE CAXIAS

E.M. JOSÉ VERISSIMO

 

9H

E.M. PROF. JOSE TOSTES

E. M. GUILHERME LOPES DE BARROS

E.M. PROF. MANUEL VALENTE DO COUTO

10H

E.M. RAIMUNDO CARDOSO DE ARAÚJO

E.M. INGLES DE SOUZA

11H

E.M. IRMA FIRMINA

E.M. FREI EDMUNDO BONCKOSCH

13H

E.M. DOM FLORIANO LOEWENAU

E.M. SÃO FRANCISCO

14H

E.M. FELIPE PATRONI

E.M. DR. RAYMUNDO CHAVES

15H

 

DATA: 25/05/2021

E.M. 7 DE SETEMBRO

 

 

 

 

 

8H

E.M. ANTONIO MAGALHÃES

E.M. ANTONIO MENDES DA SILVA

E.M. ANTONIO R. DE VASCONCELOS

E.M. BARÃO DO RIO BRANCO

E.M. CAMPUS SALES

E.M. CASEMIRO RIBEIRO

E.M. CRISTOVÃO COLOMBO

E.M. DR. REYNALDO XERFAN

E.M. DR. ROMEU DE ANDRADE

E.M. GOV. FERNANDO GUILHON

              9H     

 

E.M. FRANCISCO PINTO PEREIRA

E.M. NILSON GOMES DA SILVA

 

 

10H

E.M. FRANCISCO XAVIER ARAUJO

E.M. FREI EDMUNDO

E.M. JOÃO FERNANDES

E.M. JOSE ALENCAR

E.M. JOSE P. DE CARVALHO

E.M. BENEDITO DE ANDRADE

E.M. MAMUEL DA M. SIQUEIRA

 

11H

E.M. MARCOS R. DE SOUZA

E.M. MARILDA CARVALHO

E. M. MESTRE PACIFICO

 

13H

E.M. RUY BARATA

E.M. SÃO BENEDITO

E.M. SÃO JOSE

DEMAIS E.M. DE TERRA FIRME

14H

 

DATA: 25/05/2021

SERVIDORES DA SEDE

8H

ESCOLAS LOCALIZADAS NA COSTA DE CIMA

9H

DEMAIS ESCOLAS DE ÁREA DE VARZEA

10H

FONTE: SEMSA

www.obidos.net.br

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